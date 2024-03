Ingen resultatbomber fra Frontline

Saken oppdateres

De største tankskipene i flåten, VLCC-ene, seilte inn et daglig snitt på 42.300 dollar pr. dag i den fjerde tremånedersperioden i fjor. Suezmax-ene oppnådde en gjennomsnittlig dagrate på 45.700 pr. dag, mens aframax-ene - LR2-flåten, som også frakter raffinerte oljeprodukter, seilte inn 42.900 dollar dagen. I tredje kvartal lå inntjeningen i det tre tanksegmentene på henholdsvis 42.500, 37.600 og 33.900 dollar dagen.

Pareto skrev i en Frontline oppdatering tidligere denne uken at meglerhuset ventet at snittinntjeningen for VLCC-ene ville være på 41.300 dollar i fjerde kvartal, mens suezmax-ene og aframax-ene ville oppnå rater på henholdsvis 44.300 og 43.800 dollar dagen.

Resultatet i fjerde kvartal endte på 118,4 millioner dollar, sammenlignet med 107,7 millioner dollar i tredje kvartal 2023. For hele 2023 satt Frontline igjen med et overskudd på 656 millioner dollar på bunnlinjen.

— Frontline leverer sitt sterke helårsresultat på femten år, til tross for et dempet marked i fjerde kvartal. 2023 har vært et eksepsjonelt år for tankindustrien og for de aktivaklassene vi er involvert og det er i suezmax-, aframax- og produkttank-segmentene det har vært størst volatilitet, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline.

Frontline deler ut et utbytte på 0,37 dollar pr. aksje for fjerde kvartal, mens analytikerne hadde ventet et utbytte på 0,34 dollar pr. aksje.

Opptur på børsen

Frontline har steget med over 300 prosent på børsen i løpet av de seneste to årene og det store flertallet av shippinganalytikerne mener at aksjen fortsatt bør ha mer å gå på. Ordreboken er på historisk lave nivåer og det skal kun levere to VLCC-er i 2024 og fem i 2025. Redere som kontraherer nå kan ikke forvente levering for i 2026 og 2027 og det på historisk høye verdier.

Historisk sett når ratene i VLCC-markedet toppen i desember og bunner ut i august, men perioden etter kinesisk nyttår og frem til rundt påske er gjerne også en sterk periode som følge av at raffinerier på den nordlige halvkule gjennomfører vedlikehold og det derfor blir mer råolje tilgjengelig for eksport. Det var tilfellet ikke minst i fjor da man så rater tett opp mot 100.000 dollar dagen.

Så langt i år har høysesongen vært noe svakere enn ventet. Etter en solid oppgang tidligere denne månedene har inntjeningen igjen falt tilbake og er nå nede i rundt 50.000 dollar dagen for konvensjonell tonnasje.