Lastebilaksje opp 17 prosent

Daimler Truck-aksjen var fredag ettermiddag opp med mer enn 17 prosent. Den tyske lastebil- og bussprodusenten jekket opp utbyttet og lovte å kjøpe tilbake egne aksjer for 2 milliarder euro. Meldingen kom i forbindelse med en sterk årsrapport, som blant annet inkluderte et overraskende høyt resultat før skatt. Driftsresultatet var 38 prosent bedre enn i 2022. Ledelsen tror imidlertid at både topp- og bunnlinjen vil vokse lite eller ikke i det hele tatt i år, som følge av vanskelige økonomiske forhold. Selv dette var gode nyheter, ettersom analytikerne hadde spådd betydelig lavere lønnsomhet i 2024.

Sveitsiske Kuehne & Nagel fikk derimot juling på børsen. Aksjekursen stupte nesten 15 prosent, etter at transport- og logistikkselskapet meldte at driftsresultatet ble nær halvert i fjor. Årsaken var høyere utgifter og svakhet i shippingvirksomheten, særlig i fjerde kvartal. Analytikerne hadde sett for seg et mindre fall i lønnsomheten. Heller ikke guidingen var oppløftende. Ledelsen regner nå med at estimatene for fremtidige år blir nedjustert, på grunn av underliggende lav etterspørsel og for mye kapasitet i sektoren.

I USA gikk det enda verre med New York Community Bancorp, der mer enn en femdel av børsverdien forduftet. Den regionale banken, som er på størrelse med SpareBank 1 SMN, opplyste at det er avdekket problemer med den interne styringen, samt at toppsjefen går av. Bekymringer rundt långiverens eksponering mot næringseiendom har bidratt til et kursfall på rundt 64 prosent siden nyttår.

For øvrig ble det kjent at eurosonens årlige konsumprisvekst sank fra 2,8 prosent i januar til 2,6 prosent i forrige måned. På forhånd var 2,5 prosent ventet. I tillegg var den månedlige inflasjonen på 0,6 prosent høyere enn noen gang siden april i fjor. Det samme gjaldt den månedlige kjerneinflasjonen, som lå på hele 0,7 prosent. En konsekvens var at de lange rentene steg i hele eurosonen.