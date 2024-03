Utbytteregn fra Hafnia

Hafnia Limited hadde inntekter på 330 millioner dollar i fjerde kvartal 2023. Det er ned fra 427 millioner dollar samme kvartal året før.

Driftsresultatet endte gikk fra 336 til 235 millioner dollar i samme periode. På forhånd ventet konsensus et driftsresultat på 191 millioner dollar, ifølge Infront.

Produkttankrederiet fikk et resultat før skatt på 178 millioner dollar, ned fra 264 millioner dollar fjerde kvartal 2022. Hafnia kan likevel si seg fornøyd med et overskudd på hele 800 millioner dollar før skatt for hele 2023 – opp fra 758 millioner dollar i 2022.

– Midt i utfordringene i 2023 leverte Hafnia et rekordfinansielt resultat, sier konsernsjef Mikael Skov, som peker på konfliktene i Ukraina og Midtøsten.

– Dette markerer Hafnias høyeste helårsresultat for andre året på rad.

Utbyttene fortsetter

Styret har besluttet å øke utbyttet fra 0,2032 dollar pr. aksje i tredje kvartal, til 0,2431 dollar i fjerde kvartal. Det er litt mindre enn de 0,26 dollarene som var forventet i utbytte.

– I tråd med vår utbyttepolitikk, er jeg glad for å kunngjøre en utbetalingsgrad på 70 prosent. For kvartalet vil vi distribuere totalt 123,5 millioner dollar eller 0,2431 dollar pr. aksje i utbytte. Dette bringer Hafnias utbytte for hele året til over 500 millioner dollar, noe som representerer en utbetalingsgrad på 64,1 prosent, sier Skov.

Hafnia (Mill. USD) 4, kv. / 23 4. kv / 22 Driftsinntekter 329,8 427,4 Driftsresultat 234,5 336 Resultat før skatt 178,3 265,2 Resultat etter skatt 176,4 263,8

Den gjennomsnittlige tidscerteparti-inntjeningen (TCE) var på 30.732 dollar pr. dag i fjerde kvartal.

– Lovende utsikter

Hafnia har ved utgangen av februar 2024 dekket 80 prosent av totale inntjeningsdager i første kvartal til en snittrate på 37.668 dollar pr. dag. For 2024 er dekningen 30 prosent til 33.419 dollar pr. dag.

– Når vi ser fremover i 2024, påvirkes den kortsiktige prognosen sterkt av de nylige angrepene på skip i Rødehavet, noe som resulterer i omdirigerte lengre reiser. Varigheten av denne forstyrrelsen er for øyeblikket usikker, sier Hafnia-sjefen og legger til:

– Imidlertid er utsiktene lovende, med forventet vekst i oljeetterspørselen og oppstarten av nye raffineridrift. I tillegg forventes tonnasjeleveransen å forbli stabil i de kommende årene, til tross for en liten økning i bestillinger observert i 2023.

Hafnia-aksjen har steget 28 prosent på Oslo Børs det siste året.