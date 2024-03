Rekordår for Hafnia

I fjerde kvartal endte Hafnias overskudd på 176,4 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 263,8 millioner dollar i fjerde kvartal i 2022 og 146,9 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Resultatet var omtrent på nivå med analytikernes konsensusestimat. Snittinntjeningen for flåten på 116 skip endte på 30.732 dollar pr. dag, sammenlignet med 28.954 dollar pr. dag i tredje kvartal.

– Resultatfremgangen fra tredje kvartal kommer som et resultat av generelt høyere inntjening i alle våre segmenter, sier adm. direktør Mikael Skov i Hafnia.

Gigantutbytte

Rederiet betaler ut et utbytte på 0,24 dollar pr. aksje for fjerde kvartal, som tilsvarer en utbytteutbetaling på rundt 1,3 milliarder kroner.

«Det tilsvarer rundt 70 prosent av EPS. Vi hadde håpet at det ville komme tegn til høyere utbetalinger når belåningsgraden kommer under 20 prosent, men det virker for tidlig for øyeblikket,» skriver Pareto-analytikerne Eirik Haavaldsen og August Klemp i en Hafnia-oppdatering tirsdag morgen.

– Vi følger vår utbyttepolitikk om å betale ut 70 prosent av resultatet når belåningsgraden er under 30 prosent og over 20 prosent. Så snart belåningsgraden faller under 20 prosent, vil vi betale ut 80 prosent av resultatet i utbytte, sier Skov.

Oslo Børs-noterte Hafnia satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på hele 8,4 milliarder kroner i 2023, og 64,1 prosent av overskuddet ble utbetalt til rederiets aksjonærer. Største aksjonær i Hafnia er Andreas Sohmen-Paos BW LPG med en eierandel på 48,9 prosent. Sohmen-Pao får dermed utbetalt et utbytte på hele 2,6 milliarder kroner fra Hafnia for 2023.

STERKT MARKED: Produkttankmarkedet har vært knallsterkt de seneste to årene. Foto: Hafnia Tankers

Sterk start på 2024

Pr. 28. februar 2024 har Hafnia dekket 80 prosent av totale inntjeningsdager for første kvartal til en snittrate på 37.688 dollar pr. dag. Så langt i år er det LR1-segmentet som peker seg ut som det sterkeste med en snittrate for rederiets 35 LR1-skip på i overkant av 50.000 dollar dagen.

– Vintermarkedet kom sent i fjerde kvartal, og det ga oss en sterk start på første kvartal. På toppen av det hele kom uroen i Rødehavet, som har akselerert inntjeningen ytterligere i første kvartal og da spesielt i LR-markedet, sier Mikael Skov.

Hafnia-sjefen forventer at det sterke markedet vil fortsette i lang tid.

– Akkurat nå har ratene svekket seg noe, men det er normale sesongvariasjoner. April og mai ser lovende ut både på grunn av økte tonn-mil og mer olje på vannet, sier han.