Tilsammen har det børsnoterte Oslo-rederiet et nybyggingsprogram på 12 bilskip i den såkalte «Aurora»-klassen. De skal kunne drives på flytende naturgass (LNG) eller lavsvovelolje, men klargjøres også for ammoniakk.

Støtten fra Enova går til å installere egne motorer for ammoniakk ombord i to av skipene. For å benytte ammoniakk som drivstoff, kreves det blant annet installasjon av en spesialmotor og ekstra tank for å opprettholde tilstrekkelig rekkevidde.

Höegh Autoliners får bidraget fra Enova for å redusere merkostnaden med denne løsningen.

Verdens første

Rederiet har ambisjoner om å bruke mest mulig karbonnøytral ammoniakk som drivstoff fra det tidspunktet skipene settes i drift. Det ventes at det kan ta noe tid før tilgjengelighet og pris er på et tilfredsstillende nivå, med en gradvis opptrapping fra 2027.

Direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova, Astrid Lilliestråle, sier seg fornøyd med planene Höegh har om å introdusere verdens første bilskip som seiler på ammoniakk.

– Vi registrerer at rederiet vil være en av spydspissene som tar i bruk ammoniakk i skip og har ambisjoner om å gjøre tiltak for å tilpasse seg nødvendige endringer og krav som vil komme, sier Lilliestråle.