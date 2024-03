Skipene som skal benytte ammoniakken er begge i Aurora-klassen. Höegh har i alt 12 skip av Aurora-klassen i bestilling.

Direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova, Astrid Lilliestråle, er fornøyd med planene til Höegh Autoliners om å introdusere ammoniakkdrift for sin flåte.

– Vi registrerer at rederiet vil være en av spydspissene som tar i bruk ammoniakk i skip, og har ambisjoner om å gjøre tiltak for å tilpasse seg nødvendige endringer og senere krav som vil komme mot lavutslippssamfunnet, sier Lilliestråle i en pressemelding tirsdag.

GRØNT: Skipsfarten er nå kvotepliktig. Illustrasjon: Hoegh Autoliners

Hver av Höegh Autoliners to planlagte ammoniakkfartøyer er innvilget cirka 73 millioner kroner i støtte fra Enova, slik at totalt støttebeløp blir på 146 millioner kroner.

– Hos Höegh Autoliners tar vi lederskap ved å aktivt samarbeide med et bredt spekter av svært kvalifiserte og engasjerte leverandører for å gjøre ren ammoniakk levedyktig som et nullutslippsbrennstoff for skipsfart, sier adm. direktør i Höegh Autoliners, Andreas Enger.