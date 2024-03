Eierne av Höegh LNG vurderer å selge seg ut selskapet, uttaler en person kjent med saken til Bloomberg.

MSIP og Leif Höegh eier selskapet gjennom et joint venture kalt Larus Holding Ltd. I 2023 rapporterte Höegh LNG inntjening (EBITDA) på omtrent 338,1 millioner dollar.

Ifølge personene nyhetsstedet snakket med, som ønsket å bli anonymisert, pågår det samtaler om salg. Samtidig understreker de at det er ingen sikkerhet for at disse samtalene vil resultere i en transaksjon.

Kildene uttaler videre til nettstedet, at det diskuteres også en rekke andre strategiske alternativer for selskapet.

En representant for Morgan Stanley har avslått å kommentere, mens en talsperson for Leif Höegh har ikke besvart nettstedet for kommentar.