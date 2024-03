SEB hever kursmålet på Frontline

SEB-analytiker Frederik Ness forventer økt flåteutnyttelse for både råolje- og produkttankere i perioden 2024 til 2026. Han oppjusterer nå sine estimater for 2024-25, og gjentar kjøpsanbefalingen på Frontline samtidig som han hever kursmålet fra 240 til 260 kroner.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 260 (240)

I analysen fra SEB fremhever Ness at kontraktsaktiviteten for produkttankere har økt jevnt, samtidig som den globale forskyvningen i raffinerikapasiteten, med ny kapasitet i Asia og Midtøsten, understøtter økt etterspørsel. Ness forventer at utnyttelsesgraden vil stige fra 82 prosent i 2023 til 83 prosent i 2024 og videre til 85 prosent i 2025, før den faller tilbake til 83 prosent i 2026.

For råoljetankere ser utsiktene også lovende ut, støttet av en attraktiv tilbudsside. Vekst i råoljeproduksjonen fra USA, Canada, Brasil og Guyana, kombinert med økende etterspørsel i Asia, forventes å sikre lengre seilaser og økt tonnasjevekst. Lave globale lagernivåer antas også å støtte veksten i shippingsektoren.

Aksjen handles for tiden til en pris/bok på 1,1, med en forventet utbytteavkastning på ca. 13 prosent i 2024 og 17 prosent i 2025, noe Ness beskriver som attraktivt.

Torsdag omsettes Frontline-aksjen for 243 kroner, opp 1,8 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.