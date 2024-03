Nytt angrep i Rødehavet

Houthi-militsen har ifølge Bloomberg gjennomført et nytt rakettangrep mot skip i Rødehavet, hvor det denne gangen var et kinesisk-eid tankskip som ble truffet.

Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) melder på twitter/X at Houthiene først fyrte av fire missiler i nærheten av tankskipet, før det ble fyrt av et femte missil mot selve skipet.

Fartøyet skal ha fått mindre skader, og en brann om bord ble slukket etter 30 minutter. Det skal ikke være rapportert om skadde personer.

Amerikanske krigsskip i området skjøt senere mot seks ubemannede drover, hvor fem falt ned i Rødehavet, mens det sjette fløy tilbake til Houthi-kontrollerte områder i Jemen.

Natt til søndag kommenterte også Centcom angrepet, ifølge NTB.

– Det er ikke meldt om skader på personer, og fartøyet har gjenopptatt kursen, uttaler Centcom.

Oljetankeren ble senere observert på vei ut av Rødehavet og inn i Adenbukta, viser opplysninger fra nettstedet Marinetraffic.

Angrepet skal ha skjedd 23 nautiske mil vest for havnebyen Mokka i Jemen.

Det kinesisk-eide tankskipet kalt Huang Pu, ble angrepet til tross for at Houthiene tidligere har uttalt at de ikke vil angripe kinesiske skip.