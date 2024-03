Alle oljeraffineriene i India, deriblant statlige Indian Oil Corporation, har sluttet å ta imot russisk råolje fra Sovcomflot-tankskip. Årsaken skal være sanksjoner innført av amerikanske myndigheter på det nasjonale russiske rederiet, melder Bloomberg.

Raffineriene gjennomgår nå eierskapet til ethvert skip som er på vei inn i havnene, for å forsikre at skipet ikke er i brudd med vestlige sanksjoner. Flere russiske tankskip har ligget i ukesvis utenfor kysten av India, ettersom de ikke får lov til å avlevere lasten sin.

Dette er et betydelig tilbakeslag for Russland og president Vladimir Putin, som finansierer betydelige deler av krigføringen mot Ukraina gjennom eksport av olje. Samtidig som India slutter å importere, har også en rekke eksportterminaler blitt slått ut av ukrainske droneangrep.

India har etter Kina vært den nest største kunden av russisk olje siden invasjonen, som følge av store rabatter på russisk Ural-olje. Nå har imidlertid verdens mest folkerike land skiftet til å handle dyrere olje fra produsenter og rederier som ikke er sanksjonert, deriblant i USA og Saudi-Arabia.

Legger press

Sovcomflot er Russlands største shippingselskap og har en flåte på rundt 85 oljetankere, primært aframaxere og produkttankere. I tillegg har rederiet flere LNG-skip og isbrytere i sin flåte. Kremlin eier 80 prosent av rederiet.

I februar ble Sovcomflot satt på listen over sanksjonerte selskaper som bryter med pristaket på 60 dollar fatet på russisk olje, innført i kjølvannet av invasjonen av Ukraina i februar 2022. En rekke andre skip er allerede sanksjonert, og de fleste av disse har stoppet all handel.

Tidligere denne uken uttalte en talsperson for Sovcomflot at de ferske vestlige sanksjonene legger betydelig press på deres operasjoner. En femtedel av all russisk oljeimport til India har vært på Sovcomflot-tankskip.

Ikke en del av skyggeflåten

På tross av de ferske barrierene, venter analysebyrået Kpler at India vil importere 1,8 millioner fat russisk olje daglig i mars, det høyeste nivået siden i fjor sommer.

1,4 millioner fat er blitt fraktet på Sovcomflot-skip hittil i mars, ned fra 4,7 millioner i februar, viser fraktdata Bloomberg har hentet inn.

Skip fra Sovcomflot faller ikke inn i Russlands skyggeflåte, en flåte på opptil 600 skrapverdige og uforsikrede skip drevet av Russland for å opprettholde landets oljeflyt. Ettersom mange av disse har utydelig eierskap, er det vanskelig for myndighetene å sanksjonere disse.