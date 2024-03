FORTVILER OVER UFORUTSIGBARHET: John Fredriksen vil helst at den kommersielle og tekniske driften av gruppens store flåte skal ivaretas fra Norge, men sier han opplever at det blir stadig vanskeligere å drive internasjonal shipping med base her i landet. Til venstre Fredriksens nære medarbeider, finansdirektør Thorolf Aurstad. Foto: Thomas Bjørnflaten