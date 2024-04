Tilbudet, som er begrenset til 440.000 aksjer, gis innenfor rammen av tilbakekjøpsfullmakten på opptil 10 prosent som generalforsamlingen ga styret i fjor.

Wilhelmsens A-aksje ble tirsdag formiddag omsatt for 366,50 kroner, opp 5 prosent, mens B-aksjen var opp 4,7 prosent til 355 kroner.

I 2019 kjøpte Wilhelmsen tilbake vel 1,8 millioner egne aksjer og i mai 2023 ytterligere 400.000 aksjer. I 2019 sto aksjen i mellom 143 og 148 kroner.

Tilbakekjøpet håndteres av meglerhuset DNB Markets på vegne av Wilhelmsen.

Store merverdier

I begynnelsen av november i fjor skrev Finansavisen at et internt dokument viste at Wilh. Wilhelmsen Holding-aksjen da ble handlet med en rabatt på nær 60 prosent av den verdijusterte egenkapitalen.

Ved forrige årsskifte var verdijustert egenkapital i Holding ifølge denne beregningen 3.072 millioner dollar. Omregnet etter tirsdagens vekslingskurs tilsvarer det 33,5 milliarder kroner, eller 751 kroner pr. aksje.

Den maritime industrigruppen offentliggjorde sine fjerdekvartalstall for halvannen måned siden. Samtidig varslet selskapet at det over tid skal ha en utbytteyield på 3–5 prosent.

Utbytteforslaget etter fjoråret er inntil 18 kroner, som foreslås utbetalt i to omganger; 10 kroner ved utgangen av mai og inntil 8 kroner i løpet av tredje kvartal.

Det endelige utbyttevedtaket skal treffes av generalforsamlingen i mai.