Wallenius Wilhelmsen-skip innesperret i havnen

Baltimore er et sentralt knutepunkt for Wallenius Wilhelmsen, og terminalen håndterer et betydelig volum av import og eksport av biler og tungt utstyr til og fra Nord-Amerika. Wallenius Wilhelmsen-skipet «M/V Carmen» ligger fortsatt til i kai i havnen i Baltimore etter at containerskipet Dali kolliderte inn i den ene bropillaren til Francis Scott Key Bridge, som umiddelbart kollapset.

Rederiet skriver onsdag i en pressemelding at de planlagte lasteoperasjonene ble fullført i havnen før brukollapsen og at fartøyet og mannskapet er klar til å seile så snart kanalen åpner igjen. Rederiet venter imidlertid at havnen vil være stengt i flere uker fremover.

Tar tap

Wallenius Wilhelmsen har estimert at samlede foreløpige totale økonomiske effekten på EBITDA av situasjonen er i området 5-10 millioner dollar, forutsatt at forstyrrelsene varer i opptil en måned. Dette tar hensyn til både reduksjonen av logistikkvirksomheten i Baltimore, Carmen som ikke er i stand til å forlate havnen og andre forstyrrelser i rederiets fraktvirksomhet.