Viking Holdings, som driver rederiet Viking Cruises, har søkt til det amerikanske finanstilsynet (SEC) om børsnotering på New York Stock Exchange, skriver TradeWinds.

– Vi ser på det å gå offentlig som et naturlig skritt for ytterligere å befeste vår posisjon som et flott selskap, sier Torstein Hagen til avisen.

DN omtalte saken først.

Milliardær, konsernsjef og styreleder Torstein Hagen begynte å bygge opp Viking River Cruises, senere Viking Cruises og Viking Expedition Cruises, på slutten av 90-tallet.

Selskapene hans har en ledende posisjon i nisjen for luksuscruise, og hovedmarkedet er USA.

I et intervju ifjor med Finansavisen sa Hagen at han betrakter Viking Cruises mer som et markedsføringsselskap enn som et rederi, med rundt 300 millioner dollar i året direkte i markedsføringsutlegg.

Tidligere i år skrev Bloomberg at Viking Cruises ville hente 500 millioner dollar eller mer, i forbindelse med noteringen.

Ifølge søknaden om børsnoteringen er det ikke oppgitt hvor mange aksjer Hagen eller hans datter Karine Hagen, som er konserndirektør for forretningsutvikling i rederiet, vil selge.