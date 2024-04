Like før påsken meldte Hafnia at det har sendt inn en søknad til det amerikanske finanstilsynet om å børsnoteres på Wall Street.

Søknaden ble kjapt godkjent, og tirsdag begynner produkttankrederiet handelen på New York-børsen under tickeren «HAFN». Handelen har vært suspendert på Oslo Børs siden 4. april, men fra og med i dag begynner den igjen.

I den forbindelse har Hafnia revidert utbyttepolitikken, står det i en børsmelding tirsdag. Styret har godkjent oppjusteringen, som er i effekt fra og med i dag.

– De sterke markedene vi har opplevd de siste årene har gjort det mulig for oss å oppnå rekordresultater, sier Hafnia-sjef Mikael Skov.

Øker utbyttegraden

– Etter nøye vurdering tror vi at denne økningen i vår utbyttepolitikk vil tillate oss å opprettholde en god balanse mellom aksjonærverdi og å sikre ressurser for gjeldsbetalinger og eventuelle fremtidige investeringer, uten å utsette selskapet for unødvendig gjeldsrisiko, sier Skov videre.

Rederiet vil øke utbetalingsgraden fra 70 til 80 prosent, når netto lån til verdi (LTV) er over 20 prosent, men på eller under 30 prosent.

Når LTV er lik eller under 20 prosent, vil utbetalingsgraden være 90 prosent, fra tidligere 80 prosent. Er LTV 30-40 prosent vil utbetalingsgraden være 60 prosent, mens er LTV over 40 prosent vil gi et utbetalingsforhold på 50 prosent.

Hafnia har også hatt et sterkt år på børs, med en oppgang på 35 prosent de siste tolv månedene.