1,1 milliarder på bunnlinjen

Saken oppdateres.

Det har lenge gått godt for shipping og Stolt-Nielsen. Så langt i år er aksjekursen opp over 36 prosent. Onsdag morgen la selskapet frem tall for første kvartal.

Rederiet hadde en omsetning på 707,3 millioner dollar i kvartalet, en liten nedgang fra 708,7 millioner samme periode året før. Til tross for en nedgang i omsetning, økte resultatet etter skatt til 104 millioner dollar, fra 99,8 millioner.

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, endte på 207,2 millioner dollar, ned fra 215,6 millioner i fjor.

– Jeg er fornøyd med å se at vi har startet det nye regnskapsåret på en sterk måte. De gunstige markedsforholdene som Stolt Tankers nøt godt av i 2023, fortsatte inn i første kvartal og har blitt ytterligere støttet av begrensede transitter både gjennom Panamakanalen og Suezkanalen. Spotratene fortsatte å styrke seg gjennom første kvartal, og vi bør begynne å se effekten i andre kvartal og utover. Det sagt, har vi sett en nedgang i kontraktsvolumer ettersom kundene våre tilpasser seg virkningen av forstyrrelser i forsyningskjeden, kommenterer adm. direktør Udo Lange.

Svakere enn ventet

DNB-analytiker Jørgen Lian skriver i en Stolt-Nielsen-oppdatering at første kvartalstallene var noe svakere enn ventet, primært på grunn av økte kostnader i forbindelse med urolighetene i Rødehavet. Han mener imidlertid at en overraskende sterk guiding for andre kvartal likevel bør kunne sende aksjekursen i været.

«Stolt-Nielsen guider en økning i t/c-inntektene i Stolt Tankers på 6-8 prosent i andre kvartal. Den positive guidingen bør mer enn oppveie de noe svakere første kvartalstallene. Derfor forventer vi at resultatrapporten for første kvartal vil kunne gi en oppgang i aksjekursen på 2-4 prosent,» skriver han.

Markedsaktørene ser ikke ut til å være altfor uenig med konklusjonen til Lian. Onsdag formiddag var Stolt-Nielsen-aksjen opp rett i overkant av en prosent på Oslo Børs.

Stolt-Nielsen er et konglomerat bestående av fem ulike forretningsområder. Shipping, terminaler, tankcontainere, akvakultur og investeringer. Og det er kjemikalitank som drar mesteparten av lasset. I første kvartal hadde Stolt Tankers en omsetning på 443,8 millioner dollar, opp fra 415,5 millioner samme periode i fjor. Det sendte driftsresultatet opp til 93 millioner dollar.