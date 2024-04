Greske Star Bulk Carriers og USA-baserte Eagle Bulk Shipping har sluttført sammenslåingen av de to tørrlastrederiene, opplyses det i en melding.

Avtalen om en fusjon, som verdsetter Eagle Bulk til rundt 500 millioner dollar, ble kjent før jul i fjor. Da ble de samlet verdsatt til rundt 2,1 milliarder dollar.

I fusjonen mottar Eagle-aksjonærene 2,6211 Star Bulk-aksjer for hver Eagle-aksje de eier. Handelen i Eagle Bulk Shipping-aksjene har opphørt, og rederiet vil ikke lenger være notert på New York-børsen.

Det er Star Bulk Carriers' navn som videreføres i den sammenslåtte virksomheten.

Verdens største – sulten på mer

Med sammenslåingen danner de to gigantene verdens største børsnoterte tørrlastrederi, ifølge bransjeavisen Splash 24/7.

Pr. 9. april består Star Bulk Carriers-flåten av 163 eide skip, med en samlet kapasitet på 15,6 millioner dødvekttonn.

Den nye kolossen vil ha hovedsete i Athen, under ledelse av Petros Pappas. Arne Blystad sitter i styret i Star Bulk Carriers, etter at det greske rederiet overtok Songa Bulk i 2018.

«Dette er en spennende dag for Star Bulk, idet vi bringer sammen våre selskaper og skaper en global leder innen tørrlastfrakt,» sier Pappas i forbindelse med sluttføringen av fusjonen.

Da fusjonen ble kunngjort i desember i fjor, uttalte Pappas, ifølge ShippingWatch, at sammenslåingen vil gjøre tørrlast mer attraktivt for store investorer – og at Star Bulk har appetitt for flere oppkjøp.