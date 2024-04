Hode-skulder-formasjon i toppen av Wallenius Wilhelmsen-chartet, signaliserte at aksjen kunne falle kraftig. Faren for et enda større fall er fremdeles til stede.

Aksjen falt 26 prosent fra toppen for knappe to måneder siden, og oppfylte langt på vei potensialet fra vendepunktsformasjonen. Brytes halslinjen i den enda større hode-skulder-formasjonen, som kan være i ferd med å bli utviklet, kan fallet fra toppen bli på 50 prosent.

Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.