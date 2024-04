Iran kaprer skip

Irans Revolusjonsgarde har lørdag kapret et containerskip i Hormuzstredet, ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA. Reuters melder at skipet knyttes til Israel.

Skipet er det portigisiskflaggede containerskipet MSC Aries. Skipet er leaset av MSC fra Gortal Shpping, et selskap knyttet til Zodiac Maritime. Sistnevnte er delvis eid av den israelske forretningsmannen Eyal Ofer.

Hendelsen skjer samtidig som situasjonen er mer spent enn på lenge. 1. april ble Irans konsulat i Damaskus angrepet.

USAs president Joe Biden uttalte fredag at han venter at et iransk angrep på Israel kan skje snart.

«Iran vil bære konsekvensene av å velge å eskalere situasjonen ytterligere», sier talsperson for Israels militære styrker, kontreadmiral Daniel Hagari, ifølge Reuters i respons på kapringen av MSC Aries.

Tirsdag meldte sjefen for Revolusjonsgardens marine, Alireza Tangsiri, at Iran vil kunne stenge Hormuzstredet for skipstrafikk dersom nødvendig.

En betydelig del av verdens olje fraktes gjennom det trange stredet mellom Iran og Oman. Om oljeflyten her skulle forsvinne vil det kunne føre til store utslag i oljeprisen.

Grunnlegger av konsulentbyrået Rapidan Energy, Bob McNally meldte tidligere i uken, at dersom Iran skulle gå til angrep på Israel, vil det kunne sende oljeprisen opp til mellom 100 og 130 dollar fatet.