Ifølge en fersk rapport fra DNV og Menon Economics har Oslo passert Tokyo og er nå den femte mest betydningsfulle maritime byen i verden.

Singapore, Rotterdam, London og Shanghai befinner seg på plassene foran Oslo.

Rapporten gir innsikt i hvilke byer som tilbyr best fasiliteter, både når det gjelder infrastruktur og hvordan det tilrettelegges for at maritime selskaper og folk som arbeider i maritim industri samhandler og lykkes.

PEKER PÅ BØRSEN: Sjefen for Maritime Advisory i DNV, Morten Lerø, nevner børsen som en viktig årsak til Oslos posisjon. Foto: DNV

Fall for Hongkong

Studien vurderer hver by basert på kategoriene «shipping», «maritim finans og lovgivning», «maritim teknologi», «havner og logistikk», samt «attraktivitet og konkurransekraft».

Oslo havner på tredjeplass i kategorien «maritim finans og lovgivning», bare slått av London og New York.

Det ble også tredjeplass i kategorien «maritim teknologi», der Oslo plasseres bak Busan og Singapore.

Hongkong, som holdt fjerdeplass i 2019, har nå falt til 12. plass. På den annen side har Abu Dhabi, til tross for krig og uroligheter i Midtøsten, styrket sin posisjon betydelig. Byen klatret ti plasser fra 32. til 22. plass.

Børsen viktig

– Oslo huser to verdensledende shippingbanker og har en børs med fokus på maritime aktiviteter som inkluderer store rederier, maritime selskaper, forsikrings- og meglerfirmaer, sier sjefen for Maritime Advisory i DNV, Morten Lerø.

– Disse aktørene støtter den globale maritime industrien og bidrar til å befeste Norges sterke posisjon innenfor maritim finans og lovgivning, sier han.

– Siden den forrige rapporten ble publisert i 2022 har globale endringer fått konsekvenser i hele skipsfartsindustrien. Til tross for dette har den maritime industrien vist en bemerkelsesverdig sterk motstandsdyktighet, sier adm. direktør i DNV Maritime, Knut Ørbeck-Nilssen.