I en analyse fra SEB skriver analytiker Jon Nikolai Skåland at Wallenius Wilhelmsen er posisjonert for videre oppgang i ratene, til tross for en nedjustering av estimater for første kvartal.

Skåland modellerer et driftsresultat før ned- og avskrivninger på 435 millioner dollar for første kvartal 2024. Det tilsvarer et kutt på ni prosent fra forje analyse. Estimatene for ned- og avskrivninger ligger nå to prosent under konsensus på 435 millioner dollar.

Nedjusteringen skyldes en mindre gunstig lasteblanding og lavere volumer som følge av en ulykke i Baltimore og omdirigeringer i Rødehavet.

Analysefakta Aksje: Wallenius Wilhelmsen

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 135 (135)

Til tross for disse justeringene opprettholder analytikeren en kjøpsanbefaling med et kursmål på 135 kroner.

SEB analytikeren påpeker at verdsettelsen av Wallenius Wilhelmsen fortsatt er tiltalende, både for inntjening og utbyttemultipler. Aksjen handles til 3,8-3,2 ganger SEBs estimerte resultat pr. aksje for 2024-2025, og en årlig utbytteavkastning på henholdsvis 26-13 prosent.

Skåland bemerker videre at kontraktsfornyelse gjennom året vil støtte rater inn i 2024 og 2025, og at den positive effekten fra tidligere annonserte kontraktsfornyelse gradvis vil materialisere seg gjennom 2024.

Analytikeren forventer at den mindre gunstige lasteblandingen, som har blitt påvirket av asiatiske bilprodusenter som har utsatt bilforsendelser inn i det nye året, vil normalisere fra april og videre fremover.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.