SFL Corporation kjøper to 33.000 dødvekttonns LNG «dual-fuel» kjemikalietankere for samlet rundt 114 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.

Skipene, som er fra 2022/23 og utstyrt med rustfrie ståltanker, er sikret på lange kontrakter med tilknyttede selskaper av Stolt Tankers. Begge vil bli sysselsatt i minimum åtte år. Ett av dem vil være på en fast TC-rate, mens det andre vil bli sysselsatt i en pool med tilsvarende store skip.

Førstnevnte har forlengelsesopsjoner på opptil tre år, i tillegg til kjøpsopsjoner etter år fem og åtte – og er underlagt en overskuddsdelingsmekanisme med SFL.

– Gunstig marked

Det skipseiende selskapet, der John Fredriksens Hemen Holding er største eier med rundt 20 prosent av aksjene, forventer å overta eierskapet i skipene mellom juni og august.

– Vi er glade for å bygge et nytt kundeforhold med Stolt-Nielsen som har en markedsledende posisjon i frakt av avanserte kjemikalier. Markedsdynamikken for kjemikalietanker i rustfritt stål er også veldig gunstig nå, med stødig underliggende etterspørselsvekst, aldrende flåte og en begrenset ordrebok, sier SFL-sjef Ole B. Hjertaker i en kommentar.

Stolt-Nielsen-sjef Udo Lange påpeker at «den attraktivt prisede tonnasjen» bidrar til å senke aldersprofilen og karbonintensiteten i rederiets flåte.