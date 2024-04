Resultatnedtur for Höegh Autoliners

Saken oppdateres

Onsdag morgen la bilskiprederiet frem resultater for første kvartal 2024. Overskuddet i tremånedersperioden januar–mars endte på 115 millioner dollar. Det var 79,4 millioner dollar svakere enn i fjerde kvartal i fjor, som var Höegh Autoliners beste resultat noensinne.

Volumene falt relativt kraftig i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal i fjor og hovedårsaken er bilskiprederiet ikke har seilt gjennom Rødehavet.

I forbindelse med fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal i fjor la Höegh Autoliners om utbyttepolitikken. Nå betaler rederiet ut 100 prosent av netto kontantstrøm hvert kvartal i fjor. I fjerde kvartal betalte rederiet ut et utbytte på voldsomme 360 millioner dollar. Etter første kvartal får aksjonærene utbetalt 109 millioner dollar i utbytte.

Het vare på børsen

Höegh Autoliners er i full gang med å fornye fraktkontrakter med bilskipprodusentene på langt høyere nivåer enn hva disse har vært priset på frem til nå. Dette er med på å gi mer forutsigbarhet i fremtidig kontantstrøm og vil gi mer stabil og forutsigbar inntjening.

Bilskiprederiene har vært het vare på børsen de seneste drøye to årene. Siden Höegh Autoliners gikk på børs i desember 2021 har aksjen steget med godt over 350 prosent. Oppturen var ekstrem gjennom både 2022 og 2023, mens det har buttet litt imot i år. Kursfallet kan i stor grad forklares at at EU tidligere i år kommuniserte at det umiddelbart vil bli registreringsplikt på importerte el-biler fra Kina, slik at disse på et fremtidig tidspunkt kan ilegges en importavgift som fremdeles er av ukjent størrelse.

Høy ordrebok

Den høye ordreboken i bilskipsegmentet har trolig også vært med på å sende aksjekursen nedover i 2024. Med en ordrebok på rundt 35 prosent av dagens flåte frykter markedsaktørene at et fall i den kinesiske bileksperten gjør at flåteveksten som kommer kan medføre at det blir for mange bilskip allerede i inneværende år.

Tidligere denne måneden refinansierte Höegh Autoliners bilskipflåten gjennom en ny lånefasilitet på 720 millioner dollar. Bilskipsrederiet sikret seg i tillegg en kredittfasilitet på ytterligere 200 millioner dollar og er nå fullt finansiert frem til 2030.