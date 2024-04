I tillegg til dagens Gram-flåte har Oslo-rederiet en management-kontrakt for fire nybygg som er bestilt av selskapet Global Auto Carriers. Denne avtalen følger med i kjøpet.

Gram Car Carriers-styret har enstemmig vedtatt å anbefale aksjonærene tilbudet, etter en vurdering fra ABG Sundal Collier som har kommet frem til at prisen er god. MSC har tatt forbehold om en akseptgrad på 90 prosent.

Har takket ja

De største aksjonærene, F. Laeisz GmbH, AL Maritime Holding, Glenrinnes Farms, HM Gram Investment III og HM Gram Enterprises, har gitt et ugjenkallelig løfte om å akseptere budet.

Tilsammen eier disse selskapene 54,54 prosent av rederiet. Gram-familien eier totalt cirka 7 prosent av aksjene.

På presentasjonen fikk Whist spørsmål om hva styret vil gjøre hvis det skulle komme et høyere bud på rederiet. Han antok at styret da ville endre sin anbefaling og be aksjonærene takke ja til den som vil betale best.

MSC har rett til å matche et eventuelt konkurrerende og høyere bud. Alternativt kan de velge å overta aksjene de har sikret seg tilsagn på eller droppe budet.

– Dagens frivillige tilbud fra en av verdens ledende maritime grupper er en anerkjennelse av den unike posisjonen GCC har bygget som en ledende leverandør inne bilfrakt. Styret er fornøyd med at tilbudet representerer en rettferdig verdsettelse av GCC, slik det også gjenspeiles i anbefalingen til aksjonærene om å akseptere tilbudet, kommenterer styreleder Ivar Myklebust.

Emisjonsfiasko

Gram Car Carriers måtte kutte prisingen kraftig før det gikk på børs i januar 2022.

«Jeg tenkte at jeg fikk aksjene til halv pris i januar i forhold til de underliggende verdiene», sa investor Morten Astrup den gang. Han lastet opp med aksjer for 30 millioner kroner til 53 kroner stykket. Derfra har det kun gått en vei.

Siden noteringen er det utbetalt 29 kroner i utbytte pluss nå 9 kroner for første kvartal. Medregnet budet på 263,69 kroner gir det en ellevill gevinst på hele 469 prosent på litt over to år.

Meglerhuset Clarksons Securities mener det er en god avtale for Gram-aksjonærene:

– Det totale kontantvederlaget er litt over vår NAV-vurdering på cirka 267 pr. aksje. Tatt i betraktning at tilbudsprisen er litt over NAV ved all-time-høye aktivaverdier i et biltransportmarked som er mange ganger sterkere enn det noen gang har vært før, tror vi tilbudet er en god deal for investorene i Gram Car Carriers, konkluderer Clarksons.