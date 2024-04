Norsk diplomati sørger for bedre gjenvinning av skip

Debattinnlegg: Helene Tofte, direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund

I to tiår har norske myndigheter hatt en pådriverrolle i arbeidet for å få på plass internasjonale regler for forsvarlig skipsgjenvinning. At Hong Kong-konvensjonen trer i kraft neste år er et bevis på at diplomati virker og fremdeles kan utgjøre en viktig forskjell selv i en mer polarisert verden.

Helene Tofte. Foto: Kilian Munch

Rederiforbundets medlemmer sysselsetter sjøfolk fra 50 ulike nasjoner, og årlig har norske skip rundt 100.000 havneanløp over hele verden. Med 1800 skip og rigger på alle verdens hav, er Norge verdens femte største sjøfartsnasjon. Det betyr at vi blir lyttet til når vi tar ordet i IMO, FNs internasjonale maritime organisasjon.

Skipsfarten er internasjonal i sin natur, og 80 prosent av verdens tonnasje resirkuleres i dag i Asia. Vi er derfor avhengig av et internasjonalt regelverk på områder som berører næringen vår. Da IMO vedtok internasjonale regler for forsvarlig skipsgjenvinning i 2009, var norske myndigheter, med støtte fra Rederiforbundet, en helt sentral pådriver. Norge var også første land i verden som ratifiserte Hong Kong-konvensjonen, og har siden arbeidet med at disse reglene skal få tilstrekkelig oppslutning blant andre land til å sikre ikrafttredelse.

Internasjonalt regelverk må videreutvikles i takt med at verden rundt oss endrer seg. Det samme må gjelde for Hong Kong-konvensjonen. Flere land og verft har kommet langt siden 2009. Arbeidet med å sikre trygg og forsvarlig resirkulering av skip er et pågående arbeid. Og det er viktig å anerkjenne den store fremgangen som har vært på mange av verftene, særlig i India og Bangladesh.

Norske myndigheter har gjort en enorm innsats i å få på plass dette regelverket. At regelverket trer i kraft juni 2025, får store ringvirkninger globalt, og vil bidra til å heve miljøstandard og arbeidsforhold for arbeidere i hele den internasjonale skipsgjenvinningsindustrien. Dette gir oss et utgangspunkt for å fortsette arbeidet med å heve standarden ytterligere.

Ifølge Baltic and International Maritime Council (BIMCO) skal 15.000 skip fra den internasjonale flåten resirkuleres de neste ti årene. Med Hong Kong-konvensjonens ikrafttredelse er vi ett viktig skritt nærmere målet om å sikre forsvarlig resirkulering av skip. Det er takket være to tiår med vellykket norsk diplomati.

Helene Tofte

Direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund