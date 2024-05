Økning i nybyggbestillinger

I tankmarkedet har flere analytikere trukket frem rekordlav ordrebok som én av driverne for et sterkt marked fremover.

Ifølge Veson Nautical har ordreboken for tankskip tatt seg noe opp så langt i år. Sammenlignet med fjoråret, da den globale ordreboken lå på 79 tankskip, har det så langt i 2024 blitt lagt til 104 nye skip – en oppgang på 32 prosent år over år.

37 prosent av ordrene er for såkalte MR-skip, som typisk frakter raffinerte oljeprodukter, mens 31 prosent av årets nye ordrer er for VLCC-skip, som er de største skipene til frakt av råolje.

19 prosent av ordrene er for suezmax-skip og 12 prosent er for LR2-skip, som i likhet med skipsklassene nevnt over typisk frakter henholdsvis råolje og raffinerte produkter.

Ifølge Veson Nautical står greske kjøpere for 28 av årets nybyggordrer, hvor det meste er suezmax-skip. Økningen i antall bestillinger skjer ettersom rederiene ønsker å fornye aldrende flåter, samt i møte med nye utslippsreguleringer.

I tillegg skriver Veson Nautical at en del av kjøpene er motivert av at andrehåndsmarkedet for tankskip har blitt mer restriktivt for skip som har fraktet sanksjonert olje. Positivt sentiment rundt tanksektoren trekkes også frem som en driver.