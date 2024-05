Rekordkvartal for Odfjell

Kjemikalietankrederiet slapp sine kvartalstall etter børsen stengte tirsdag og kan vise til bedre tall sammenlignet med samme periode i fjor. Timecharter-inntjeningen endte på 195 millioner dollar, mot 181 millioner dollar året før. Dette tilsvarer en snittrate på 33.005 dollar pr. dag i første kvartal, opp fra 30.818 dollar i samme periode året før.

Dette resulterte i at Odfjell leverte en EBITDA (driftsresultat) på 127 millioner dollar, opp fra 110 millioner dollar i fjor. Dette var 9 prosent over konsensus for kvartalet.

Administrerende direktør Harald Fotland sier at dette er et rekordresultat og venter ytterligere bedring i inntektene i andre kvartal.

«Odfjell leverte et rekordresultat i første kvartal 2024. Dette reflekterer den stramme markedssituasjonen på grunn av økt tonn-mile etterspørsel, og vi fortsatte også å øke ratene i vår COA-portefølje. Dette, i kombinasjon med en profesjonell og dedikert organisasjon, gir et solid grunnlag for fremtidige resultater. Vi forventer at våre inntekter vil øke ytterligere i andre kvartal 2024,» sier Harald Fotland.

I løpet første kvartal signerte også Odfjell en avtale om ett nybygg. Ytterligere fire nybygg på lange kontrakter ble også sluttet i april. Disse skipene er planlagt levert i 2026 og 2027 og Odfjells nybygg i bestilling nå summerer seg til totalt 16 skip.