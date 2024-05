Tørrlastrederiet fikk et nettoresultat på 28,5 millioner dollar i første kvartal. Av dette var 20,5 millioner dollar gevinst ved salget av et av skipene, newcastlemax-carrieren «Bulk Shanghai».

Også «Bulk Seoul» er solgt, men ble først levert til den nye eieren i begynnelsen av april. Her anslås gevinsten til omtrent det samme og inntektsføres i andre kvartal.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag endte på cirka 30.000 dollar i den første tremånedersperioden av året.

Har refinansiert

Nødvendighetsraten for å drive de gjenværende seks skipene i flåten i kontantmessig balanse anslås til 11.800 dollar pr. skip pr. dag etter refinansiering med en ny femårig avdragsfri bankfasilitet. Ifølge styreleder Magnus Halvorsen betyr det at selskapet trenger et capesize-marked på rett under 7.000 dollar dagen for å være i utbytteposisjon.

For april betales det et utbytte på 0,14 dollar pr. aksje etter at aksjonærene tidligere har mottatt 1,99 dollar for månedene januar til mars. Det inkluderte 1,68 dollar pr aksje i ekstraordinær utbetaling etter salget av de to skipene.

I løpet av kvartalet gjennomførte 2020 Bulkers dokking av to skip som blir fem år i august og september.

– Vi valgte å gjøre dette noen måneder tidligere for å unngå å ha skipene «offhire» i tredje kvartal, som normalt er høysesong, sier styrelederen.

Sterkt marked

Halvorsen beskriver markedet så langt i 2024 som meget sterkt, drevet av en 9 prosent vekst i tonnmiletterspørselen for capesize, som hovedsakelig skyldes økte eksportvolumer av jernmalm ut av Brasil og fortsatt gode volumer av bauxitt fra Vest-Afrika.

– Vi har posisjonert oss for et sterkt marked og har nå alle våre skip eksponert mot spotmarkedet. Det har styrket seg betydelig den siste tiden og en moderne newcastlemax med scrubber tjener nå cirka 40.000 dollar, sier han.

FFA-(Forward Freight Agreement)kurven for resten av 2024 indikerer ifølge 2020 Bulkers' investorpresentasjon en månedlig utbyttekapasitet på cirka 2,5 kroner ut året.

2020 BULKERS (Mill. dollar) 1.kv./24 1.kv./23 Driftsinntekter 40,5 12,6 Driftsresultat 31,7 3,5 Resultat før skatt 28,7 0,8 Resultat 28,5 0,8



