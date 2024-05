Gir alt tilbake til eierne

Saken oppdateres.

Belships la frem tall for første kvartal onsdag morgen.

Styret har besluttet en utbyttebetaling på 0,60 kroner pr. aksje, totalt vel 13,6 millioner dollar, tilsvarende 100 prosent av nettoresultatet. Beslutningen ble tatt på bakgrunn det nylige salget av Lighthouse Navigation i Bankok og den solide kontantposisjonen, ifølge rapporten.

De siste to årene er det besluttet og utbetalt 9,30 kroner pr. aksje. Det vil si at at 140 prosent av markedsverdien på selskapet er tilbakebetalt regnet fra da Frode Teigen og Belships fusjonerte for vel seks år siden.

Videre kommer det frem at selskapet får 14 millioner dollar (pluss 33 prosent av Lighthouse Navigation Oslo) for salget av operatørselskapet Lighthouse Navigation i Bangkok.

Knuste indeksen

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, endte på 31,3 millioner dollar. For den eide flåten kom timecharterinntjeningen opp i 16.731 dollar pr. skip pr. dag. Det er 29 prosent over Baltic Drys indeksrate, Baltic Supramax Index (BSI-58).

I andre kvartal er 74 prosent av antallet tilgjengelige skipsdøgn sikret en rate på gjennomsnittlig 16.700 dollar dagen.

Ved utgangen av kvartalet hadde Belships en kontantbeholdning på 120,2 millioner dollar, mens den rentebærende bankgjelden beløp seg til 89 millioner dollar, etter å ha forhåndsbetalt 13,5 millioner dollar i løpet av kvartalet.