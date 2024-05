Resultatopptur for Wallenius Wilhelmsen

Saken oppdateres

Resultatet var 12 millioner dollar bedre enn i første kvartal i fjor og 51 millioner dollar bedre enn i fjerde kvartal i fjor.

— Vi er veldig godt fornøyd med resultatet i første kvartal 2024 spesielt ett i lys av inntjeningen ble negativt påvirket av flere eksterne hendelser, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen i en kommentar.

Bilskipsmarkedet har vært knallsterkt de seneste to årene, og Wallenius Wilhemsen har levert solide overskudd gjennom hele perioden, selv om resultatene ved flere anledninger ikke helt har nådd opp til forventningene.

Bilskipsrederiet skriver i kvartalsrapporten at de forventer et enda bedre resultatet i 2024 enn i rekordåret 2023.

Rederiet fikk skikkelig juling på børsen både etter fremleggelsen av resultatet for første kvartal fjor og også etter fjerdekvartalstallene for 2023. som ble lagt frem i februar.

Hittil i år er aksjen opp rundt 35 prosent. I kjølvannet av pandemien i mars 2020 bunnet Wallenius Wilhelmsen ut på 8 kroner, mens det tirsdag var handel i aksjen til 115,50 kroner.

Høy kontraheringsaktivitet

Wallenius Wilhelmsen kontraherte fire nybygg med opsjon på ytterligere åtte i august i fjor. Den gang ble det antydet at byggeprisen på de fire første lå på rundt 450 millioner dollar. For drøye tre måneder siden erklærte rederiet opsjoner på fire søsterskip, slik at serien kom opp i åtte skip. Sent i mars ble det kjent at rederiet har inngått opsjoner på ytterligere fire skip, slik at antallet opsjoner nå er oppe i åtte.

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen mener at det nå er opplagt at markedet ikke ønsker seg at Wallenius Wilhelmsen bestiller flere nybygg. Han mener at nybyggsprisene nå er for høye.

— Det er det vanskelig å forsvare å betale 97 millioner dollar for et nybygg Det er langt bedre å betale ut overskuddet til aksjonærene, sa han til Finansavisen for en snau måned siden.

Ordreboken i bilskipsmarkedet har tatt seg kraftig opp de seneste to årene og nå kommet opp i over 35 prosent av flåten.

