Svak øking i inntektene for Wilh. Wilhelmsen Holding

I første kvartal hadde Wilh. Wilhelmsen Holding inntekter på 264 millioner dollar, som tilsvarer en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode året før. Selskapet fikk et EBIDTA-resultat på 38 millioner dollar, som er ned 3 prosent fra i fjor.

– Vi holdt oss stabile dette første kvartalet, med stabil ytelse fra Maritime Services og New Energy, blant annet gjennom avslutningen av oppkjøpet av Zeaborn Ship Management. I kombinasjon med forbedrede bidrag fra fellesforetak og spesielt Wallenius Wilhelmsen, er jeg fornøyd med å se at vi har hatt en god start på 2024, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen.

Nedgang i New Energy-segmentet

Inntektene for New Energy-segmentet falt 8 prosent fra samme periode i fjor til 69 millioner dollar. Nedgangen skyldtes tap av inntekter fra NorSea Wind, som opphørte driften i fjor

WILH. WILHELMSEN HOLDING (Mill.USD) 1.kv./24 1.kv.23 Driftsinntekter 264 261 EBITDA 38 39 Driftsresultat 22 25 Resultat før skatt 116 107



Utbytte

Generalforsamlingen godkjente den 2. mai styrets forslag om et første utbytte på 10 kroner per aksje og autoriserte styret til å utbetale ytterligere utbytte på inntil 8 norske kroner per aksje.

– Mens usikkerheten vedvarer, spesielt med hensyn til inflasjonspress og geopolitisk spenning, beholder vi en solid balanse, og vil fortsette å utvikle selskaper innen maritime tjenester, skipsfart, logistikk, fornybar energi og relatert infrastruktur, samtidig som vi leverer konsistente årlige utbytter, sa Wilhelmsen