Liten nedgang i fraktraten for Höegh Autoliners

Fra februar til april transportere selskapet 3,4 millioner cbm.

Den gjennomsnittlige bruttofraktraten var 96,9 dollar pr. cbm i april, hvilket er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med snittraten i første kvartal i år.



Pro rata bruttofraktraten siste tre måneder lå på 97,7 dollar pr. cbm, mens den gjennomsnittlige netto fraktrakten i april var 83,5. Det er en nedgang på 0,1 prosent, sammenlignet med første kvartal 2024, skriver TDN.

De seneste tre månederne var HH/BB(High & Heavy and Break-Bulk)-andelen 23 prosent, opplyses det videre.

«Andre kvartal har startet bra for Höegh Autoliners. Vi maksimerer kapasiteten og betjener hovedsakelig våre strategiske kunder i et svært stramt marked. Utnyttelsen er høy, og skipene er fulle. Rundt 75 prosent av lasten som ble transportert i april var under kontrakt, og fraktratene er stabile på høye nivåer, noe som reflekterer det forbedrede ratenivået for kontraktsporteføljen», kommenterer konsernsjef Andreas Enger i meldingen.