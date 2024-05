Maersk fosser frem

Maersk-kursen var mandag ettermiddag opp med 8 prosent, som følge av en kraftig økning i prisen på containerfrakt fra Kina til Europa. Ratene er femdoblet siden oktober i fjor, grunnet en kombinasjon av uventet høy etterspørsel og angrepene i Rødehavet.

Mens Maersk-oppturen kan forklares med forventninger om en sterkere kontantstrøm, var det samme ikke tilfellet for GameStop. Den amerikanske butikkjedens aksjekurs var ved firetiden doblet fra fredagens sluttnotering, etter at «Roaring Kitty» la ut et bilde av en spillfrelst mann på X. Influenseren regnes også som ansvarlig for GameStock-aksjens dramatiske opptur i 2020-2021. Høy entusiasme blant unge daytradere bidro da, som nå, til en såkalt «short-skvis» – en situasjon der investorer som har solgt aksjen short tvinges til å kjøpe den tilbake, nær sagt uansett pris.

Arm Holdings' kursløft på 3 prosent virket en smule mer rasjonell. Ifølge tidsskiftet Nikkei planlegger det britiske halvlederselskapet å lansere sin første kunstig intelligens-brikke neste år. En prototype skal visst nok være klar allerede før sommeren. Arm er 90 prosent eid av det japanske konglomeratet Softbank og fokuserer på brikkeutvikling, mens eksterne leverandører tar seg av selve produksjonen.

I samme sektor jekket Jefferies opp sitt kursmål for Nvidia fra 780 til 1200 dollar. Meglerhusets analytiker påpekte at vi fremdeles er tidlig i kunstig intelligens-syklusen, og det nye kursmålet tilsier en oppside på 33 prosent. Mandag var Nvidia-kursen likevel nær uendret.

For øvrig venter markedet spent på USAs inflasjonstall for april, som blir publisert onsdag. I snitt venter økonomene en månedlig konsumprisvekst på 0,3 prosent, etter en oppgang på 0,4 prosent i både februar og mars. Har de rett, ble den årlige inflasjonen 3,4 prosent – hele 1,4 prosentpoeng mer enn Feds inflasjonsmål. Paradoksalt ser investorene fremdeles en 65 prosent sannsynlighet for at Fed senker styringsrenten med minst et kvart prosentpoeng innen utgangen av september.