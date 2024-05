Spreke resultater fra Avance Gas

Saken oppdateres

Onsdag morgen leverte VLGC-rederiet Avance Gas nok en gang knallresultater. Resultatet på bunnlinjen endte på rekordhøye 146 millioner dollar, som var rundt 85 millioner dollar bedre enn i fjerde kvartal i fjor. Resultatet i første kvartal ble imidlertid dratt i været av en salgsgevinst på 84,9 millioner dollar etter salget av tre skip. Nettoresultatet justert for salgsgevinster endte dermed på 61,6 millioner dollar. som var marginalt bedre enn i fjerde kvartal i fjor. Snittratene for rederiets VLGC-er endte på 60.900 dollar.

I begynnelsen av februar var det krise i LPG-markedet med VLGC-rater helt nede i 8.500 dollar dagen etter at spotratene var oppe i over 140.000 dollar dagen i september i fjor. Ratene gikk imidlertid raskt i været igjen og ligger nå på i overkant av 60.000 dollar dagen for moderne eco-tonnasje.

Skyhøy propanproduksjon

Amerikansk propanproduksjon har fortsatt å utvikle seg bedre enn de fleste spådommer og i forrige uke lå snittproduksjonen på 2,8 millioner dag, som er noen desimaler under rekorden fra uken før. For VLGC-markedet er det positivt med høy amerikansk propanproduksjon siden cirka 70 prosent eksporteres, så dette betyr høy etterspørsel etter frakt, sier Kalleklev.

Den andre driveren i VLGC-markedet er prisforskjellen på propan mellom USA og Asia. USA flommer for tiden over av både billig naturgass samt naturgassvæsker. Dette betyr lav pris i USA og dermed høyere prisdifferanse, eller arbitrasje, til de store konsumentmarkedene.

Etter en tung start på året har Avance Gas-aksjen gått som en kule på Oslo Børs de seneste drøye to månedene. Aksjen er opp over 60 prosent siden den bunnet ut på rundt 110 kroner den 5. mars. Tirsdag ble Avance Gas handlet på nivåer på rundt 173 kroner på Oslo Børs.

Avance Gas betaler ut hele 165 millioner dollar, tilsvarende 2,15 dollar pr. aksje, i utbytte til rederiets aksjonærer i 1. kvartal. Det tilsvarer 112 prosent av nettoresultatet.