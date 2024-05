AMSC - tidligere American Shipping Company - fikk et resultat før skatt på 52,5 millioner kroner i første kvartal, opp fra 14,4 millioner kroner samme periode i fjor. På samme tid fikk selskapet et justert driftsresultat før skatt (EBITDA) på minus 9,5 millioner, mot minus 6,5 millioner i første kvartal i fjor.

16. januar i år fullførte selskapet salget av sin 100 prosent eierandel i Offshore Leasing («OSL1») til Solstad Maritime Holding (SMH), mot 21,1 prosent i SMH. Den bokførte gevinsten av salget av OSL1 var 370,4 millioner kroner, opplyser selskapet.

Av selskapets resultat før skatt på 52,5 millioner kroner i Q1, stammer 25,1 av profitten fra den nye anskaffede eierandelen i Solstad Maritime.

«Mål om attraktive utbetalinger»

Adm. direktør i AMSC, Pål Lothe Magnussen, uttaler i kvartalsrapporten at selskapet er «glade for å kunne fullføre salget av Offshore Leasing 1 AS og ser frem til mulighetene som vår investering i Solstad Maritime Holding bringer».

– Utsiktene for offshore energiaktiviteter fortsetter å styrkes med økende global E&P-utgifter i kombinasjon med økt aktivitet innenfor offshore vind. Vi fortsetter å vurdere investeringsmuligheter og effektive alternativer for kapitalallokering, med mål om å fortsette å gi attraktive kvartalsvise utbetalinger, uttaler han.

Posten i Solstad Maritime vil i imidlertid reduseres noe, som følge av en planlagt kapitalutvidelse. Utvidelsen ventes å finne sted i løpet av andre kvartal i år.

Selskapet varsler at de vil betale et utbytte per aksje på 0,55 kroner.

AMSC har endret sin funksjonelle valuta og presentasjonsvaluta fra dollar til norske kroner, noe som har en innvirkning på tallene presentert. Dette skal være for å bedre representere selskapets eksponering, opplyser selskapet.