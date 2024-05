Okeanis gir 1,10 dollar i utbytte

Okeanis Eco Tankers er et gresk rederi, men notert på Oslo Børs. Det har en flåte på seks suezmaxere og åtte supertankere (VLCC), som i første kvartal seilte inn et overskudd på 41,6 millioner dollar – ned fra 51,6 millioner dollar i første kvartal for ett år siden.

Styret har nå besluttet et utbytte på 1,10 dollar per aksje.

Okeanis-aksjen har steget 37 prosent på Oslo Børs siden årsskiftet, og hele 423 prosent de seneste fem årene.

Markedet reagerte positivt på tallslippet torsdag, og ved 10-tiden var kursen opp knapt 3 prosent til 368,50 kroner.

Samtlige seks analytikere som følger selskapet er positive til farvannet forut, og anbefaler kjøp av aksjen. Høyest ligger Cleaves Securities, med sitt kursmål på 451 kroner. Gjennomsnittet i de seks anbefalingene er et kursmål på 408 kroner.