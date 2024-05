Clarksons: Capesizeratene har hatt en tøff uke

Torsdag faller capesizeratene 5,2 prosent til 21.200 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Panamaxratene faller 3,7 prosent til 17.100 dollar mens supramaxratene faller 1,5 prosent til 16.000 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene falt 24,9 prosent mens de er ned 2,8 prosent i løpet av den siste måneden.

En tøff uke

«Capesizeratene har hatt en tøff uke», skriver Clarksons i en oppdatering.

«Den nylige nedgangen i spotinntjening har blitt tilskrevet en mangel på aktivitet som har ført til at listen over tilgjengelig tonnasje har økt i Sør-Atlanteren, med kraftig regn og flom i Brasil som en potensiell årsak. I Stillehavet har en dempet stemning vedvart, til tross for at to av de tre store gruveselskapene har vært aktive i markedet de siste par dagene», skriver Clarksons.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 2,1 prosent, 2020 Bulkers er ned 0,7 prosent, Belships faller 0,6 prosent mens Jinhui Shipping er ned 1,9 prosent.

Baltic Dry ned 3,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 3,8 prosent til 1.817 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.