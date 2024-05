Saken oppdateres

Golden Ocean satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 65,4 millioner dollar i første kvartal kvartal, sammenlignet med 57,5 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor og et underskudd på 8,8 millioner dollar i første kvartal 2023.

I første kvartal lå snittinntjeningen for henholdsvis capesizene og panamaxene på 27.222 og 14.978 dollar pr. dag. Snittinntjeningen for hele flåten endte på 22.628 dollar pr. dag, sammenlignet med 21.958 dollar pr. dag i fjerde kvartal i fjor.

— Vi er godt fornøyd med første kvartal og selvfølgelig glade for at vi traff godt med å gå «motstrøms» i første kvartal hvor vi så mye oppside i å ha en stor andel av flåten i spotmarkedet. Vi ser fortsatt oppside i dette markedet og vi kommer til å fortsette å vekte deler at flåten mot spotmarkedet, sier John Fredriksens tørrlastsjef Lars-Christian Svendsen.

Børsopptur

Spotmarkedet i tørrlast, og da spesielt i capesizesegmentet, har vært overraskende sterkt så langt i år. Capesizeratene har stort sett ligget godt over 20.000 dollar dagen og det i en periode som tradisjonelt har vært et mindre bra i tørrlast.

Rederiet betaler et kvartalsutbytte på 0,30 dollar pr. aksje, sammenlignet med 0,30 dollar pr. aksje i fjerde kvartal i fjor.

Golden Ocean har gjort det svært bra på børsen så langt i 2024 med en børsoppgang på rundt 70 prosent i et overraskende sterkt fraktmarked. De gode markedene har også dratt opp skipsverdier til de høyeste siden 2008 for store bulkskip.