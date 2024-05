Gassrederiet har nå sikret en 14-årig charteravtale med GAIL (India) Limited for ett av de to LNG-fartøyene som er under bygging på Hyundai-Samho-verftet i Sør-Korea. Det reduserer usikkerheten som har vært knyttet til inntjeningen for selskapet.

Cool Company Ltd. falt likevel 5,31 prosent til 124,8 kroner pr. aksje i tidlig handel etter fremleggelsen av førstekvartalstallene onsdag.

Rederiet hadde inntekter på 88,1 millioner dollar, en nedgang fra 98,6 millioner i samme periode fra i fjor.

Selskapet peker på at skipet «Kool Husky» hadde en kort periode uten inntekter i forbindelse med overgang til ny charteravtale og lavere flytende rate på et annet fartøy som årsaker til inntektsfallet. Snittraten pr. skip pr. dag falt fra 83.700 dollar i første kvartal i fjor til 77.200 dollar i år.

Flåteutnyttelsen var 95 prosent, sammenlignet med 97 prosent i den siste tremånedersperioden i fjor.

– Overgangskvartal

Driftsresultatet havnet på 44,1 millioner dollar, mot 52 millioner dollar i første kvartal 2023.

Utbyttet for perioden er fastsatt til 0,41 dollar pr. aksje, som skal utbetales 31. mai.

– Første kvartal var et overgangskvartal både for markedet og CoolCo etter at vintersesongen på den nordlige halvkule sluttet tidlig, og to av CoolCos fartøyer påbegynte nye fraktkontrakter, sier Cool-sjefen Richard Tyrell.