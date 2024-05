I første kvartal hadde Höegh LNG inntekter på 128,6 millioner dollar.

Etter avskrivninger av verdier for 29,8 millioner endte resultatet før skatt på 18,9 millioner. Resultatet etter skatt kom inn på 19,7 millioner.

Rederiet eier og driver en flåte av FSRU-er (floating storage and regasification unit), flytende terminaler som benyttes til lagring og regassifisering av flytende naturgass (LNG).

Markedet for slike enheter fikk et kraftig oppsving etter Russlands invasjon i Ukraina i vinteren for to år siden, og Höegh har blant annet sikret seg langsiktige avtaler om bruk av slike fartøyer i Tyskland.

Blant høydepunktene fra kvartalet trekker Höegh frem refinansieringen av «Hoegh Galleon». Den omfattet blant annet oppgjøret av en lånefasilitet på 190 millioner dollar, hvorav 150 millioner dollar i en løpende lånetransje og 40 millioner dollar i kredittfasilitet.

Først Egypt, så Australia

I tillegg forlenget Höegh en kredittfasilitet på 100 millioner dollar til januar 2025. Den er foreløpig ubenyttet.

Ifølge regnskapet betalte selskapet 7,3 millioner i finansierings- og refinansieringskostnader i første kvartal, og nedbetalte totalt 176 millioner på lån.

Inkludert leasingkostnader er gjelden nå 1.621 millioner dollar.

FSRU-en «Hoegh Giant» ble sendt til Santos i Brasil i februar og fullførte kontrakten etter kvartalets utløp, i april.

Etter kvartalets slutt har Höegh LNG inngått en avtale med Australian Industrial Energy (AIE) og EGAS om bruk av «Hoegh Galleon» i Egypt fra juni 2024 og februar 2026. Deretter er det ventet at den sendes til AIEs LNG-terminal – som for tiden er under konstruksjon – ved Port Kembla i Australia.