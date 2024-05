Western Bulk dropper utbytte

Western Bulk varsler at det ikke vil bli vedtatt noe utbytte for første kvartal, ettersom tørrlastrederiet har brukt perioden til å posisjonere seg for lønnsomhet i de kommende kvartalene.

Et eventuelt utbytte for andre kvartal vil bli kunngjort 15. august sammen med selskapets rapport for første halvår, opplyser selskapet torsdag kveld.

Samtidig varsler Western Bulk at Panamax-virksomheten ventes å bli lønnsom i år, etter det selskapet omtaler som betydelige investeringer i fjor. Resultatene i dette segmentet har ifølge selskapet overgått forventningene både i volum og i lønnsomhet så langt i år.

«Vi er i ferd med å nå et volum på ti fartøyer og er trygge på segmentets videre ekspansjonspotensial,» heter det.

Western Bulk-aksjen endte torsdag på 26,30 kroner, ned 0,4 prosent. Hittil i år er aksjen opp drøyt 5 prosent.

«Meget skuffende og svakt»

Selskapets største eier er Christen Sveaas' Kistefos med 68,1 prosent. I Kistefos' årsrapport for 2023 ble Western Bulk trukket frem som én av tre investeringer som svekket resultatene.

Kistefos-overskuddet sank fra 1,06 milliarder kroner i 2022 til 397 millioner kroner i fjor.

Western Bulk-resultatet ble omtalt som «meget skuffende og svakt». Rederiet tapte 15,6 millioner dollar i fjor, etter et overskudd på 66 millioner dollar året før.