Wallenius Wilhelmsen bestiller fire skip til

Wallenius Wilhelmsen opplyser fredag at bilskipsrederiet har utøvet opsjoner for ytterligere fire såkalte Shaper Class-skip hos China Merchants Jingling Shipyard. Skipene vil alle ha en kapasitet på 9.300 biler (CEU).

Opsjonene som er utøvet, er de nye opsjonene rederiet sikret i mars. Disse har tidligere levering enn opsjoner Wallenius Wilhelmsen hadde skaffet ved en tidligere anledning.

Rederiet har nå faste kontrakter for tilsammen 12 fartøyer, som vil bli levert fra midten av 2026. De siste fire av skipene vil bli levert sent i 2027 eller tidlig i 2028.



Etter den seneste utøvelsen har bilskipsrederiet fortsatt opsjoner for ytterligere fire skip.

I august i fjor ble det kjent at Wallenius Wilhelmsen hadde bestilt fire nullutslippsskip ved det kinesiske Jingling-verftet, trolig for rundt 450 millioner dollar, og med opsjoner for ytterligere åtte fartøyer.

I februar meldte rederiet at opsjoner for ytterligere fire såkalte Shaper Class-skip var utøvet. Endelige kontrakter for disse ble undertegnet 25. mars, og da meldte Wallenius Wilhelmsen samtidig at selskapet hadde sikret fire opsjoner til hos Jingling-verftet, med tidligere levering enn for de opprinnelige opsjonene.

Selskapet bemerker fredag at de ytterligere opsjonene som ble sikret i mars, «ikke nødvendigvis» indikerer en økt ambisjon for det nåværende nybyggprogrammet sammenlignet med hva som ble kommunisert ved den opprinnelige bestillingen i august i fjor.