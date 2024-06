Clarksons forventer høyere capesizerater

Torsdag stiger capesizeratene 1,1 prosent til 24.700 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Panamaxratene øker med 1,4 prosent til 15.300 dollar mens supramaxratene stiger 0,5 prosent til 13.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 8,2 prosent mens de er opp 11,4 prosent i løpet av den siste måneden.

Forventer økte capesizerater på kort sikt

«Capesizeratene har hatt en god uke, med rater som for øyeblikket er på 24.700 dollar dagen, opp åtte prosent fra forrige uke, hovedsakelig på grunn av et strammere marked i Stillehavet. På kort sikt forventer vi at capesizeratene vil stige, drevet av sterke sesongmessige jernmalmforsendelser fra Brasil og Australia», skriver Clarksons.

Samtidig tror analytikerne at en sterk argentinsk mais-sesong i tredje kvartal, kombinert med fortsatt solide kinesiske kullimporter, støtte panamax- og supramaxratene.

«Imidlertid bør reduserte forstyrrelser ved Panamakanalen tas i betraktning, da de kan motvirke disse gevinstene og legge press på capesizeratene de kommende månedene», skriver Clarksons.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,0 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,2 prosent, Belships faller 0,8 prosent mens Jinhui Shipping stiger 1,4 prosent.

Baltic Dry opp 0,9 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 0,9 prosent til 1.869 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.