SHIPPINGINDEKSEN: Den doble-toppen er ikke ferdig enda, men faller den gjennom halslinjen på 409-nivået kan det åpne for fall til bunnen i trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Et trendbrudd og testing av den tekniske støtten på 371- og 353-nivået kan da heller ikke utelukkes.For å snu den fallende tendensen må RSI begynne å sette stigende bunner, bryte tilbake over 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet. Chart: Tradingview / Finansavisen