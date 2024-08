Norsk forsikringsgigant dekker skip som frakter russisk olje

Ikke alle vestlige forsikringsselskaper har sluttet å dekke skip som frakter russisk råolje. Reuters har avdekket minst fem vestlige forsikringsselskaper som har gitt forsikringsdekning til 10 tankskip som seilte fra Russland til Asia i år.

Et av forsikringsselskapene, Norges Gard, er involvert. Selskapet, som ble etablert i Arendal i 1907, er blant de største og mest anerkjente i bransjen. Gard er et gjensidig selskap som eies av medlemmene – det vil si rederiene.

Selskapet ville ikke svare på henvendelser fra Reuters om hvilket skip det gjelder. Men opplyste at de stoler på pristaksattestasjon.

Til Finansavisen skriver Gard:

– Som internasjonal sjøassurandør forsikrer vi en betydelig andel av verdensflåten, og deler av denne driver fortsatt med noe frakt ut og inn av Russland. Som forsikringsselskap støtter og forholder vi oss til de reglene som gjelder

– Vi har gode rutiner og kontrollsystemer på plass for å sikre at vi følger regelverket, og hvis vi har grunn til å tro at noe ikke er som det skal, så vil vi avslutte forsikringsdekningen med umiddelbar virkning.

– Det er også viktig å presisere at Gard ikke forsikrer selve oljen – vi forsikrer det ansvaret skipet har overfor tredjeparter og samfunnet rundt. Og dette er viktig – det sikrer at personer som blir rammet av en ulykke får erstatning, at eventuelle oljesøl blir ryddet opp, og at vrak fjernes. Så lenge det er snakk om lovlig frakt og lovlig handel, er det faktisk viktig at disse skipene har forsikring.

Forsikringsselskaper og skipsredere forventes ikke å undersøke prisen på oljen de forsikrer/frakter. Vesten krever at forsikringsselskaper ber om såkalte attestasjonsbrev fra partene som kjøper og selger råoljen, som skal bekrefte at oljen ble solgt under pristaket på 60 dollar, ifølge Reuters.

Omsettes høyere enn pristaket

I 2022 innførte de syv industrinasjonene (G7) og deres allierte et pristak på russisk olje tilsvarende 60 dollar pr. fat. For å overholde sanksjonene må vestlige forsikringsselskaper og skip kun delta i driften hvis oljen selges for under 60 dollar.

Flere vestlige aktører sluttet dermed å frakte, og sa de gjorde det fordi de ikke kunne være sikre på oljeprisen, ifølge Reuters.

Så langt i år har gjennomsnittsprisen på Russlands råolje, Urals, vært 69,4 dollar pr. fat, godt over pristaket, ifølge LSEG.

Det er ikke første gang Gard har vært i lignende vær i Finansavisen. Skipene «Milos» og «Poliegos», som Ocean Yield har leid ut til Okeanis Eco Tankers, har også bidratt til å finansiere krigen i Ukraina, med Gard som forsikring.