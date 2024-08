Driver japanske tankskip fra Bergen

DRIVER 32 SKIP: Adm. direktør Hans Solberg i Hansa Tankers har ansvaret for befraktningen, det vil si den kommersielle driften, av 32 kjemikalietankere, de fleste i 20.000-dødvekttonnsklassen. Rederiene som har overlatt ansvaret for å skaffe last til skipene til Hansa-staben i Bergen har i løpet av det siste året solgt 13 eldre fartøyer. Foto: Iván Kverme