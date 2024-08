MPC Container Ships falt 14,16 prosent etter kvartalsrapporten på onsdag.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatter, avskrivninger og nedskrivninger) endte på 78 millioner dollar, i tråd med konsensus på 77 millioner dollar. Den daglige TCE-raten var 26.700 dollar, noe ned fra 27.450 dollar i første kvartal. EBITDA-guidingen for 2024 ble løftet fra 280-305 millioner til 335-350 millioner dollar. Selskapet vedtok også et utbytte på 0,1 dollar pr. aksje.

Grunnen til at aksjen falt så mye, kan trolig tilskrives at markedet hadde for høye forventninger, og ikke fundamentale problemer, siden aksjen falt tilbake til kursen fra forrige uke, ifølge Clarksons analytikerne Frode Mørkedal, Even Kolsgaard og Bendik Folden Nyttingnes.

Positiv rapport

Analytikerne skriver at MPCC falt «til tross for sterke prestasjoner som betydelig økning i ordreboken, salg av skip til høye verdier, og oppjustering av guiding».

MPCCs NAV (eiendelers nettoverdi) oppjusteres til 31 kroner pr. aksje, hvor 19 kroner utgjør skrapverdi og backlog (ordrer), «som vi anser som rimelig hvis forstyrrelsene i Rødehavet ble løst umiddelbart», heter det.

Skrapverdi + backlog kan utgjøre en NAV-verdi på 24 kroner hvis selskapet klarer å fylle noen av de åpne dagene i bøkene, mener Clarksons. MPCC har for tiden 24 og 58 prosent åpne dager i henholdsvis 2025 og 2026, heter det.

Salget av AS Paola endte på 20,6 millioner dollar, mens Clarksons anslo verdien til 15,9 millioner. AS Fatima ble solgt for 11,8 millioner dollar, mot Clarksons estimat på 7,9 millioner.

MPCC kjøpte to skip for 47,25 millioner dollar som vil inngå en 36-måneders avtale med Maersk, mens Clarksons anslo verdien til 63 millioner dollar.

Marginal nedjustering

Hold-anbefalingen blir gjentatt, mens kursmålet blir nedjustert fra 25 til 24 kroner.

«Selv om det tidligere var en viss usikkerhet om oppfyllelse av timecharter, har den nylige økningen i containerpriser ytterligere styrket rederienes balanse og redusert mye av risikoen».