Nytt tanktap for Hunter

Børsnoterte Hunter skulle skumme fløten av det man antok ville bli et sterkt fraktmarked for store råoljetankskip i høst og vinter. Istedet har satsingen så langt vært et rent tapssluk.

I oktober endte underskuddet på 741.000 dollar, tilsvarende vel 8,1 millioner kroner, marginalt bedre enn i september som ga et tap på 854.000 dollar.

Det ble resultatet etter en snittinntjening i spotmarkedet på 39.795 dollar pr. skip pr. dag, mens innbefraktningen av de to VLCC-ene som utgjør rederiets tankengasjement løper til en dagrate på 51.750 dollar.

Resultatet ble offentliggjort idet børsen stengte for helgen fredag.

Til sammen summerer tapene de fem siste månedene seg opp til 5,4 millioner dollar, rundt 60 millioner kroner.

Kontraktene om innleie av skipene løper fast i tre år.

Kraftig børsfall

«Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at tankmarkedet er volatilt og preges av sesongmessige svingninger», sa Hunter-sjef Erik A.S. Frydendal til Finansavisen da han kommenterte august-resultatet.

Frydendal viste da til at markedet historisk sett bedrer seg utover høsten på grunn av økt etterspørsel fra raffineriene som skal produsere fyringsolje.

Fredag sluttet Hunter-aksjen på 1,368 kroner, et fall på 35,7 prosent den siste måneden. Mandag fortsatte nedturen til 1,29 kroner, som var kursen ved 14-tiden. Det gir en børsverdi på174 millioner kroner.