Ny milliardkontrakt for Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen melder mandag morgen at selskapet har inngått en flerårig kontrakt med en «ledende bilprodusent» med en estimert verdi på 580 millioner dollar - tilsvarende om lag 6,3 milliarder norske kroner.

Kontrakten har en varighet på tre år og tre måneder, og trer i kraft 1. januar 2025.

«Dette viser engasjementet for å sikre langsiktig kapasitet på sjøen, og vil ytterligere styrke vårt partnerskap,» sier markedsdirektør Pia Synnerman i Wallenius Wilhelmsen.

Ny milliardkontrakt

For bare drøyt to uker siden meldte selskapet at det hadde inngått en femårig avtale med «ledende produsent av landbruks-, skogbruks- og veibyggingsutstyr» med verdi på over 8 milliarder kroner.

Les også Inngår femårig milliardkontrakt Shippingselskapet Wallenius Wilhelmsen har inngått en flerårig kontrakt verdt over 8 milliarder kroner, opplyser selskapet.

Onsdag 30. oktober la rederiet frem tall for tredje kvartal, der selskapet fikk et resultat på 259 millioner dollar i tredje kvartal.

Resultatet var 20 millioner dollar svakere enn i tredje kvartal i fjor og 56 millioner dollar svakere enn i andre kvartal i år, som begge var blant bilskipsrederiets beste kvartalsresultater noensinne.

Til tross for noe svakere resultater enn i andre kvartal så var bilskipsvolumene sterke også i tredje kvartal og opp sammenlignet med første kvartal, som ble hardt rammet av problemene i Rødehavet.

Wallenius Wilhelmsen har tjent solid med penger de seneste årene i et til tider knallsterkt bilskipmarked, selv om resultatene ikke alltid har nådd opp til forventningene.