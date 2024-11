Etter at Okeanis Eco Tankers-aksjen har falt til 0,9 ganger selskapets bokførte verdi, velger Fearnley Securities-analytiker Fredrik Dybwad å kutte kursmålet fra 435 til 410 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling. Dybwad beskriver kursfallet som en attraktiv kjøpsmulighet.

Analysefakta Aksje: Okeanis Eco Tankers

Meglerhus: Fearnley Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 410 (435)

Analytikeren peker på endringer i sesongmønstre, der fraktratene for VLCC (Very Large Crude Carriers) de siste to årene har nådd toppunkt i første kvartal. Basert på økte eksportvolumer fra Atlanterhavsregionen, og forventet vekst i oljeproduksjon, anslås første kvartal i 2025 å bli sterkere enn fjerde kvartal.

Dybwad nedjusterer EBITDA-estimatet for fjerde kvartal med 39 prosent, og reduserer rate-estimatet for første kvartal til 60.000 dollar pr. dag, men beskriver fortsatt aksjen som attraktiv.

Mandag omsettes aksjen for 262,00 kroner, ned 1,7 prosent. I løpet av den siste måneden har aksjen falt rundt 30 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.